Епископ УПЦ рассказал, как покаяние помогает приблизиться к Богу

Главное: Единственный путь к единению с Богом лежит через искреннее покаяние и изменение жизни.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Господь никогда не действует принуждением. Он „наводит“ человека к тому, чтобы тот расположился к покаянию. Единственный путь к единению с Богом лежит через покаяние. Изучение Священного Писания, Предания Церкви, богословских истин, правил и традиций православной жизни — это средства, помогающие человеку стать на путь покаяния», — объяснил епископ Виктор.

Владыка отметил, что без покаяния не бывает изменения, полного пересмотра прежних ценностей, «в конечном итоге — не бывает истинного и подлинного Богообщения. Более того, не бывает христианства».

Архиерей обратил внимание, что христианская жизнь невозможна без изменения себя, а потому важна свободная воля человека.

«Механически, а тем более насильно, стать частью Тела Христова нельзя. Потому что, там, где есть насилие — нет покаяния, нет свободы, а значит, нет и Любви», — подытожил архиерей.

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