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Новости > В ООН рассказали о мировом Интернете кое-что интересное

В ООН рассказали о мировом Интернете кое-что интересное

Александр Панько
01.12.21 10:18
95
В ООН рассказали о мировом Интернете кое-что интересное

Главное: Интернет в мире есть не у всех. 37% людей им не пользовались.

Детали: Специализированное агентство ООН по информационным и коммуникационным технологиям привел интересные данные по мировому Интернету. Цитируются показатели Международного союза электросвязи.

Как оказалось, сразу 37% населения нашей планеты никогда не пользовались глобальной сетью. Это 2,9 миллиарда людей.

В то же время сотни миллионов людей используют возможности Интернета крайне редко из-за плохого качества связи.

При этом в Интернете сейчас сидят 4,9 миллиарда человек – за два года показатель вырос на 800 миллионов пользователей. Это связывают с пандемией коронавируса.

Отмечается, что сохраняется цифровой разрыв между городскими и сельскими районами, хотя он не такой значительный в развитых странах.

Информируется, что пользователей среди городских жителей почти в два раза больше, чем среди сельских обитателей.

В тему: Как оказалось, Солнце может «обрушить» весь интернет на Земле.

Тэги: ООН, мир, Интернет, технологии

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