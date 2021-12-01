На следующей неделе из украинских магазинов исчезнут пакеты-«маечки»

Главное: С 10 декабря в Украине будет запрещено бесплатное распространение в магазинах пластиковых пакетов в рамках первого этапа выполнения закона, ограничивающего применение соответствующей упаковки.

Детали: С 10 декабря в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, в этот день вступит в силу закон № 1489-IX «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины» и начнет действовать первый этап ограничений.

Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.

Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

В тему: 1 июня 2021 года Верховная Рада Украины запретила использование пластиковых пакетов. Как говорится в пояснительной записке, основной целью проекта является определение правовых и организационных основ обращения пластиковых пакетов, упорядочение отношений, возникающих при распространении пластиковых пакетов на территории Украины, а также стимулирование развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, что позволит украинским производителям встать на путь глобальных европейских и мировых тенденций и занять ведущее место в мировой производственной цепи.

Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на разлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначенные для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.