Коронавирус в Украине: 11 960 заболевших и 557 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 11 960 человек. Умерли 557 людей.

Детали: Смертность от коронавируса в Украине не снижается. Данные на вторник, 1 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 11 960 людей. Госпитализировали 3 629 человек, а выздоровели 26 160 больных.

Проведено такое число тестов: ПЦР – 48 076, ИФА – 9 565, экспресс-тестами – 45 671.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 592), а также Запорожской (760) и Киевской (704) областях.

Умерли еще 557 людей. За все время скончались 86 532 больных.

С начала пандемии заболели 3 450 341 человек, а выздоровели 2 972 192 больных.

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