В Украине покажут яркое кино про боксера из Финляндии

5, 6 и 7 декабря по случаю 104-летия Независимости Финляндской Республики Посольство Финляндии в Украине приглашает на бесплатный просмотр финского художественного фильма «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». Показ на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Сюжет картины «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» основан на реальных событиях. Лето 1962 года, Олли Мяки готовится к боксерскому поединку за звание чемпиона мира в полулегком весе. Все, от финской деревни до ярких огней Хельсинки, ждут его победы. Олли только сбросить вес и сконцентрирован на тренировках. Но есть небольшая проблема — он влюбился в Райю.

Регистрируйтесь по ссылке и получите свой бесплатный билет прямо сейчас.

Проект состоится при поддержке медиапартнеров: «Фраза», Kinoafisha.ua, PlayUA, Yabl, Woman Magazine.