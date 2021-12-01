Школьник хладнокровно расстрелял троих учеников одной из школ Мичигана

Главное: Старшеклассник устроил стрельбу в одной из школ штата Мичиган, убив троих и ранив по меньшей мере шесть человек.

Детали: 15-летний ученик школы в городе Оксфорд, штат Мичиган, открыл огонь из пистолета. Как сообщает CNN со ссылкой на полицию, погибли три человека, еще шесть человек, включая учителя, получили ранения.

Полиция задержала виновника происшествия спустя 5 минут после прибытия. По предварительным данным, он ученик этой школы и действовал в одиночку.

Остальные ученики и персонал эвакуировали в здания поблизости.

В тему: В декабре 2012 года двадцатилетний Адам Ланза устроил кровавую бойню в начальной школе «Сэнди Хук» в штате Коннектикут, застрелив 28 человек, из которых 20 — дети самого младшего возраста от пяти до десяти лет.

Эта стрельба стала вторым по числу жертв массовым убийством после инцидента в Технологическом университете штата Виргиния в 2007 году, в результате которого были убиты 32 человека.

В октябре 2013 года в результате стрельбы в средней школе города Спаркс, штат Невада, погиб учитель и были ранены двое школьников. Нападавший, оказавшийся учащимся школы, покончил с собой.

14 февраля 2018 года в городе Паркленд (штат Флорида, США) в средней школе Stoneman Douglas High School произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек, не менее 14 получили ранения.