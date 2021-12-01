Еще не $4000: с сегодняшнего дня в Украине выросли зарплаты у учителей

Главное: С сегодняшнего дня во всех украинских школах выросли зарплаты учителей. Повышение составит от 753 до 1300 грн в зависимости от категории преподавателя.

Детали: С 1 декабря 2021 г. зарплаты украинских учителей выросли на 8,4%. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, после этого они увеличились на 753-1,3 тыс. гривен.

В частности, педагог без опыта работы будет получать на 753 грн больше, учитель высшей категории — на 1061 грн больше. Зарплата педагога-организатора I категории вырастет на 872 грн, а директора учебного заведения — на 1,3 тыс. грн.

В целом с 1 декабря зарплаты педагогов составили:

— директора заведения общего среднего образования — 17057 грн;

— молодого учителя без категории и стажа работы — 9768 грн;

— учителя II категории — 12053 грн;

— учителя І категории — 12906 грн;

— учителя высшей категории — 13759 грн;

— ассистента учителя — 11200 грн;

— руководителя кружка — 12053 грн;

— педагога-организатора І категории — 11317 грн.

Повышение заработной платы учителей предусмотрено государственным бюджетом на следующий год.

В министерстве также подчеркнули, что в 2021 г расходы из госбюджета на образование составили 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году.

В тему: Это уже второе повышение зарплат учителям с начала года. 20 января 2021 года Кабинет Министров Украины принял новую тарифную сетку для работников бюджетных учреждений, в соответствии с которой зарплаты выросли на 20%.

Напомним: Во времена предвыборной кампании эксперты из команды Владимира Зеленского подсчитали, что украинские учителя могут получать по $4000 зарплаты в месяц. При этом они ошиблись на несколько порядков.