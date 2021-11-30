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Новости > Предприниматели выбросили 6 тыс. тонн отходов: шприцы и пробирки из COVID-отделений оказались под открытым небом

Предприниматели выбросили 6 тыс. тонн отходов: шприцы и пробирки из COVID-отделений оказались под открытым небом

Александр Панько
30.11.21 16:52
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Предприниматели выбросили 6 тыс. тонн отходов: шприцы и пробирки из COVID-отделений оказались под открытым небом

Главное: В Киевской области разоблачили преступную группировку, причастную к загрязнению земли нескольких областей медицинскими отходами из COVID-отделений.

Детали: Правоохранители разоблачили преступную группу во главе с директором предприятия, которое в течение 2020-2021 гг получило для утилизации от представителей здравоохранения более 6 тыс. тонн медицинских отходов. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, речь идет о пробирках с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинских перчатках, шприцах, иглах, бинтах, люминесцентных лампах и т. д.

По данным следствия, в целом участники организованной преступной группировки, используя подконтрольное предприятие, получили для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов. Однако вместо сжигания они сбрасывали их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Также выяснилось, что в апреле 2021 г лицензии предприятия на операции по обращению с опасными отходами были аннулированы, но работники данного общества, продолжили заключать договоры об утилизации медицинских отходов, в результате чего завладели средствами в размере более полумиллиона гривен.

В настоящее время директору сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах.

Его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенных в составе организованной группы.

Решается вопрос о сообщении о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избранию подозреваемым меры пресечения, отмечают прокуроры.

В тему: 15 ноября 2021 года в мире отметили День вторичной переработки, посвященный проблемам утилизации отходов жизнедеятельности человека.

Тэги: преступность, общество, происшествие, здоровье, группа, Николаевская область, мусор, Львовская область, криминал, Киевская область, Офис Генерального прокурора, COVID-19

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