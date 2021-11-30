Верховная Рада приняла «антиахметовский» законопроект о «налоговом терроре»

Главное: Верховная Рада приняла так называемый законопроект № 5600, касающийся изменений в Налоговый кодекс, известный также как «антиахметовский». Закон рассматривали по спецпроцедуре, чтобы не рассматривать все 11000 правок. По мнению обозревателей, документ ударить по бизнес-империи Рината Ахметова и снизит налоговую нагрузку на бизнес Юрия Косюка.

Детали: Верховная Рада Украины приняла законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений». Как сообщает LB.ua, «за» проголосовали 255 народных депутатов.

Из них 210 «слуг народа», 2 депутата из «Батькивщины», 18 — из группы «За будущее», 19 — из «Доверия», и шесть внефракционных.

Закон рассматривали по спецпроцедуре, чтобы не рассматривать 11000 поправок. В соответствии с ней депутаты могли подать в проект не более пяти отклоненных комитетом поправок от каждой фракции и группы.

Таким образом, в целом комитет поддержал 159 поправок.

Согласно документу, в случае его подписания президентом, с 1 января 2022 года:

— вводится минимальное налоговое обязательство на государственную и коммунальную землю — 1,4 тыс. грн за гектар в год;

— налог в 18% на доходы от продажи сельхозпродукции на сумму, больше 12 минимальной зарплаты;

— уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства;

— исключаются из плательщиков единого налога 4 группы плательщики, которые занимаются разведением домашней птицы (кроме кур);

— налог на продажу второй недвижимости в течение года — 5%, третьего и последующих объектов недвижимости — по ставке 18%;

— ограничение и отказ в праве выезда руководителей юрлиц или постоянных представительств нерезидентов — должников в случае невыполнения налоговой обязанности;

— повышаются ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.

Также законопроект № 5600:

— исключает положения о налогообложении НДС второй и последующей продажи жилья;

— до 2026 г вводит кассовый метод учета для поставки электроэнергии;

— распространяет кассовый метод на поставку жилищно-коммунальных услуг, в пределах которых начисляют плату за абонентское обслуживание, освобождает от НДС вторую и последующую поставку табачных изделий, заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для которых установлены максимальные розничные цены;

— предусматривает обложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимого имущества по ставке 18% от чистого дохода (кроме наследства);

— предусматривает, что по ставке 0% может облагаться налогом продажа земельного участка с/х назначения, непосредственно полученного плательщиком в собственность в процессе приватизации земель КСП, паев, приватизации участков, которые находились в пользовании такого плательщика.

Отметим, что аналитики окрестили законопроект как «антиахметовский» из-за предложения установить новые ставки рентной платы для компаний, добывающих руду (с 62% железа) в размере 10%, если цена на 1 т на международном рынке будет выше $200 и больше. Если меньше $200 за тонну, то 5%.

Впрочем, в основном законопроект касался налогов не для крупного бизнеса. В него были заложены налоговые изменения, в том числе и на землю, недвижимость, добывание недр, золото и даже ренту за пользование водой. Кабмин необходимость такого документа аргументировал сбалансированием бюджетных поступлений. Ко второму чтению текст документа изменился. Многие нормы, вызвавшие наибольшее возмущение предпринимателей, удалось отклонить.

Ко второму чтению убрали инициативу облагать НДС продажи жилья — норму, которая могла привести к удорожанию жилья вплоть до 20% и для новых покупателей, и для тех, кто вложил средства в квартиру на этапе строительства.

Отклонили также предложение облагать НДФЛ доход от продажи сельскохозяйственной продукции фермеров с участков свыше 0,5 га.

Исключили и скандальную норму, которая позволила бы налоговикам запретить распоряжаться имуществом предпринимателей и по факту заблокировать их работу, если проверка находит якобы недоплату налогов в бюджет.

В то же время, до второго чтения осталась норма, позволяющая налоговой через суд запрещать выезжать за границу руководителю предприятия, у которого есть налоговый долг. Также в финальной таблице правок оставили право налоговой направлять запросы на предоставление информации о налогоплательщике не только тогда, когда есть четкие свидетельства нарушения законодательства, но и когда есть данные, которые потенциально могут свидетельствовать о таких нарушениях, например, жалоба конкурента.

Ко второму чтению также оставили минимальное налоговое обязательство для фермеров и НДФЛ по урожаю. Все владельцы сельскохозяйственных земельных участков, которые расположены за пределами населенных пунктов, должны будут платить не менее минимальной суммы налога — примерно 1500 грн с 1 гектара.

Как сообщает «Экономическая правда», при рассмотрении законопроекта № 5600 в профильном комитете Рады в нем появилась правка, благодаря которой объем рентных платежей по добыче железной руды мог не просто не увеличиться, а даже уменьшиться. Поэтому «антиахметовский» законопроект рисковал стать «проахметовским».

В частности, ко второму чтению комитет предлагал исключить из налогооблагаемой базы стоимость фрахта железной руды из украинского порта «Южный» в китайский порт Qingdao, а также на расходы, связанные с внутренней логистикой.

Если бы законопроект приняли в этой редакции, то объем отчислений от ренты при нынешних ценах на железную руду мог стать даже меньше, чем до принятия законопроекта № 5600.

Однако при рассмотрении законопроекта в зале парламента депутаты «завалили» правку, которая уменьшала налоговую нагрузку на железную руду. Таким образом, стоимость фрахта не будут вычисляться из налоговой базы рентной платы.

В то же время в текст законопроекта № 5600 включили правку, которая уменьшала единый налог, уплачиваемый с земель, на которых расположены здания птицефабрик. Выгодоприобретателем таких изменений станет бизнес Юрия Косюка.

В тему: В сентябре 2021 года доктор государственного управления, профессор КНУ им. Тараса Шевченко, член Правления Союза Экономистов Украины Валерий Воротин назвал законопроект № 5600 «второй серией» сериала о «налоговом терроре».