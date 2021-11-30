В одном из ресторанов Киева два грузина устроили поножовщину

Главное: Два грузина устроили драку в киевском ресторане. Пострадали посетители.
Детали: Возмутительный инцидент произошел в одном из ресторанов украинской столицы 27 ноября. О нем сообщает Киевская городская прокуратура.
Известно, что ЧП приключилось в Святошинском районе на улице Якуба Колосса.
Информируется, что два гражданина Грузии распивали спиртные напитки, после чего начали приставать к посетителям, в том числе и женщинам, оскорбляя их словесно.
Отмечается: «Конфликт переос в драку. В ходе этого трое посетителей, которые заступились за женщин, получили ножевые ранения».
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