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Новости > В одном из ресторанов Киева два грузина устроили поножовщину

В одном из ресторанов Киева два грузина устроили поножовщину

Александр Панько
30.11.21 12:07
329
В одном из ресторанов Киева два грузина устроили поножовщину

Главное: Два грузина устроили драку в киевском ресторане. Пострадали посетители.

Детали: Возмутительный инцидент произошел в одном из ресторанов украинской столицы 27 ноября. О нем сообщает Киевская городская прокуратура.

Известно, что ЧП приключилось в Святошинском районе на улице Якуба Колосса.

Информируется, что два гражданина Грузии распивали спиртные напитки, после чего начали приставать к посетителям, в том числе и женщинам, оскорбляя их словесно.

Отмечается: «Конфликт переос в драку. В ходе этого трое посетителей, которые заступились за женщин, получили ножевые ранения».

Бузотеров задержали. Возбуждено уголовное дело.

В тему: В столичном секонде подростки сцепились из-за ношеной футболки.

Тэги: Киев, драка, общество, грузин, криминал, новости Украины

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