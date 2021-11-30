Великобритания лишилась еще одной колонии

Главное: Островное государство Барбадос вышло из-под власти британской короны, став полностью независимой республикой и избрав собственного президента.

Детали: В ночь на 30 ноября на Барбадосе состоялась торжественная церемония передачи всей полноты власти президенту государства. Как сообщает LB.ua, в ней принял участие принц Уэльский Чарльз, получивший орден Свободы Барбадоса.

Первым президентом государства стала Сандра Мэйсон, которая с 2018 г занимала должность генерал-губернатора.

Таким образом, остров получил полую независимость от Великобритании и ее содружества наций.

Справка: Барбадос находится на одноименном острове в Карибском море, население государства составляет менее 290 тысяч человек.

Барбадос провозгласил независимость от Великобритании еще в 1966 г, но по-прежнему оставался одной из 16 стран, где королева Елизавета II сохранила официальный статус главы государства. Украина установила дипломатические отношения с Барбадосом в 1993 году.

В тему: 15 сентября 2021 года генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон на открытии осенней сессии парламента страны объявила, что он выйдет из Британского Содружества наций уже этой осенью.