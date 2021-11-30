В Украине от коронавируса полностью вакцинировали более 11 миллионов человек

Главное: В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Полностью привиты уже более 11 миллионов человек.

Детали: Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Появились данные на утро вторника, 30 ноября.

За сутки привили 226 059 людей: первую дозу получили 71 124 человека, а вторую – 154 935 людей.

Всего в Украине привили 13 391 656 желающих: первую дозу получили 13 391 654 человека, а полностью иммунизированы уже 11 122 635 людей.

За все время в Украине сделали 24 514 289 прививок.

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