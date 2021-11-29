В столице Португалии создана новая община УПЦ

Главные новости за 29 ноября 2021 года
Лукашенко дал понять, что готов воевать с Украиной
В Минздраве признали, что причин оставлять Киев и еще 5 регионов в «красной» зоне карантина, больше нет
После скандального пресс-марафона Зеленского на ТЭС Ахметова внезапно произошел взрыв и пожар
Рабочая неделя началась с обвала курса гривны
Коронавирус в Украине: 5 804 заболевших и 297 погибших
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Главные новости за 26 ноября 2021 года