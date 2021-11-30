Эксперты оценили шансы сборной Украины поехать на чемпионат мира в Катаре

Главное: Эксперты оценили шансы сборной Украины по футболу поехать на ЧМ-2022. Нашей команде предрекают непростую борьбу.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы сборной Украины по футболу пробиться на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Свой первый поединок наша команда сыграет в гостях против Шотландии 24 марта.

В случае успеха битвы с британцами украинцев ждет еще один выездной поединок, который состоится 29 марта: соперником станет победитель пары Уэльс-Австрия.

Ставя на победителя квартета, специалисты так оценили шансы команд: Австрия – 2,37 к 1, Уэльс – 3,25 к 1, Украина и Шотландия – 4,33 к 1.

На встречу с шотландцами ставят следующим образом: победа хозяев – 2,5 к 1, ничья – 3,1 к 1, победа Украины – 2,9 к 1. Самым вероятным исходом основного времени называют ничью 1-1 (5,5 к 1).

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