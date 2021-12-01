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Новости > День борьбы со СПИДом: какой праздник отмечается 1 декабря 2021 года

День борьбы со СПИДом: какой праздник отмечается 1 декабря 2021 года

Александр Панько
01.12.21 05:05
161
День борьбы со СПИДом: какой праздник отмечается 1 декабря 2021 года

Сегодня, 1 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают День борьбы со СПИДом и День Антарктиды.

День борьбы со СПИДом

Впервые о важности борьбы с этим заболеванием заговорили 1 декабря 1988 года. Тогда в ходе заседания Генассамблеи ООН министры здравоохранительной политики приняли важную резолюцию, согласно которой все страны мира были призваны совместными усилиями бороться с болезнью.

В 1996 году Фондом ООН по вопросам детей, Программой Объединенных Наций по развитию, Фондом ООН, занимающегося проблемами, связанными с народонаселением, Организацией ООН, отвечающей за интеллектуальное и духовное просвещение человечества (ЮНЕСКО), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком создали ЮНЕЙДС.

ЮНЕЙДС представляет собой программу Объединенных Наций, главное предназначение которой состоит в искоренении ВИЧ-инфекции и СПИДа. Ради достижения этой цели ею при поддержке мировой общественности ежегодно организовывается огромное количество проектов, посвященных проблеме распространения ВИЧ-инфекции.

Одним из главных атрибутов этого праздника является шестисантиметровая ленточка алого цвета, свернутая в верхней части в английскую букву V. Автором это символа стал живописец Франк Мур в 1991 году. По его мнению, алая лента лучше всего подчеркивает главную идею Дня борьбы со СПИДом. Она собой выражает сострадание семьям погибших от болезни людей, поддержку заразившимся и надежду на то, что миру удастся победить смертельное заболевание в скором времени. Всеобщее признание он получил 2000 года, в ходе проведения церемонии Tony Awards.

День Антарктиды

Самый южный континент Земли был открыт в 1820 году русскими мореплавателями М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Беллинсгаузеном. Материк, расположенный внутри полярного круга и на 98% покрытый льдом, считается самым малоизученным на планете.

С 2009 года 1 декабря отмечается День Антарктиды. Дата приурочена к подписанию в этот день в 1959 году международного договора об Антарктике, который закрепляет использование материка исключительно в мирных целях.

Континент отличается крайне суровым холодным климатом, но является сейсмически спокойным – последние 200 лет замечены лишь небольшие извержения вулканов. На Антарктиде расположено 89 научно-исследовательских станций. Из них 41 являются сезонными из-за короткого полярного лета. Континент считается запретной для полетов гражданской авиации зоной из-за труднодоступности для проведения на нем спасательных операций.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День невролога;

- День без искусства;

- Платон и Роман Зимоуказатели;

- День работников прокуратуры Украины.

Тэги: общество, здоровье, мир, СПИД, праздники, новости Украины

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