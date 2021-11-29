Лукашенко дал понять, что готов воевать с Украиной

Главное: Беларусь не размахивает оружием, но готова ответить, если кто-нибудь начнет размеахивать мечом. Как объяснил президент Беларуси Алекснадр Лукашенко, речь идет прежде всего об Украине.

Детали: Если Украина попытается развязать конфликт с Россией, Беларусь не останется в стороне. Как сообщает БелТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам военной безопасности страны.

По его словам, Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией. «Наверное, они озабочены тем, что у нас меньший поток мигрантов, потому что мы использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают, что в случае развязывания боевых действий на Донбассе или еще где-то вблизи российских границ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне», — заявил лидер государства.

Отметим, что Лукашенко пришел на встречу в форме «главнокомандующего» и поставил перед военными задачу «сохранить готовность в любой момент реагировать на угрозу безопасности страны».

«Вы должны прекрасно понимать: мы военные люди. Не дай Бог, что произойдет, мы беремся за оружие. Не забывайте о территориальной обороне — это наши хорошие резервы», — заявил политик, напомнив, что вблизи границы с Беларусью Украина проводит спецоперацию «Полесье», в связи с чем приказал им реагировать в случае необходимости.

«Но хочу еще раз подчеркнуть: мы не размахиваем оружием. Сейчас мы более или менее живем приемлемо, не хотим никаких войн», — заключил Лукашенко.

В тему: 8 ноября 2021 года большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ.

В ночь на 10 ноября двум группам удалось прорваться на территорию Польши, но были задержаны пограничниками и возвращены в Беларусь.

Позже польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, белорусские силовики избивают нелегальных мигрантов, собравшихся на границе.

18 ноября спасатели польского центра международной помощи сообщили о гибели годовалого ребенка мигрантов в лесу на польско-белорусской границе.