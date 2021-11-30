В ближайшие выходные в Украине начнет существенно холодать

Главное: В Украине ударят морозы. Ожидаются они уже в выходные.

Детали: В ближайшие выходные, 4-5 декабря, в Украине ожидается серьезное похолодание. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что в большинстве регионов днем будет от минус 1 до плюс 4, а ночью прогнозируется 1-6 мороза.

Теплее погода ожидается в восточных и южных областях, а также в Крыму где днем обещают 5-16 тепла, а ночью плюс 1-10. При этом тут пройдут дожди.

В Киеве будет сухо: днем от минус 1 до плюс 1, а ночью 2-4 мороза.

Карта погоды:

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