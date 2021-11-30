День защиты информации: какой праздник отмечается 30 ноября 2021 года

Сегодня, 30 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День защиты информации и Всемирный день домашних животных.

День защиты информации

Специалистам, которые занимаются защитой данных, посвятили отдельный праздник. История его возникновения начинается в 1988 году, когда была совершена первая масштабная атака на конфиденциальные информационные ресурсы. Тогда 2 ноября было зафиксировано появление и успешное распространение сетевого червя, который вывел из строя работу тысячи интернет-узлов в США. Вирус позднее нарекли червем Морриса, исходя из имени его «родителя».

Роберт Моррис был на тот момент аспирантом факультета Вычислительной техники Корнелльского университета). Хакеры в своих кругах прозвали его «великим червем». Сложность обнаружения вируса состояла в том, что он использовал хорошую маскировку для сокрытия своего существования в операционной системе компьютера.

«Червь» удалял свой исходный файл, ветвился каждые три минуты. Ущерб от вируса оценили более чем в 96 миллионов долларов. Этот случай наглядно указал, как опасно доверять компьютерным сетям. Виновник был наказан условным задержанием и штрафом в размере 10 тысяч долларов.

После атаки были ужесточены и написаны новые нормы компьютерной безопасности. По инициативе Ассоциации компьютерного оборудования проводятся ежегодные международные конференции, где обсуждают вопросы защиты информации.

Всемирный день домашних животных

Праздник был объявлен в Италии в 1931 году на Международном форуме по защите природы.

Целью создания этого дня стала идея привлечения всеобщего внимания к проблемам домашних животных, развитие чувства ответственности у детей по отношению к братьям нашим меньшим. Домашние животные очень нуждаются в постоянном уходе и любви своих хозяев, они готовы всю жизнь платить за это своей верностью и преданностью.

Люди часто забывают об этом. И вчерашние друзья зачастую оказываются просто выброшенными на улицу, за борт хозяйского тепла и заботы, в силу поменявшихся жизненных обстоятельств человека. Это день, призывающий человека задуматься над собственным поведением, быть благоразумнее и порядочнее к своим домашним питомцам. И самое главное, научить детей по-человечески относится к природному миру.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день юбки;

- Григорий Зимоуказатель;

- Международный день «Города за жизнь»;

- День памяти всех жертв применения химического оружия.