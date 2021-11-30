Как оказалось, Солнце может «обрушить» весь интернет на Земле

Главное: Солнце способно привести к масштабным сбоям интернета на Земле. Если произойдет мощная вспышка.

Детали: Специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангит Абду Джиот поведал о неожиданной угрозе, которая исходит от Солнца. Мощная вспышка на нем способна «отключить» весь интернет на нашей планете.

Он предупредил, что, если ее сила будет достаточной, в первую очередь «лягут» не крупные серверы, которые можно защитить, а подводные кабели, являющиеся сегодня основой интернета.

Эксперт отмечается, что вероятность такого случается раз в сто лет.

Исследователь говорит: «За последний век не было ни одной такой бури. Поэтому она еще вполне может произойти при нашей жизни».

Поясняется, что во время такой вспышки заряженные частицы выбрасываются по направлению к Земле. Когда они достигают земного магнитного поля, возникает геомагнитная буря, особенно заметная на полюсах в виде северного сияния.

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