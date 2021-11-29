В Минздраве признали, что причин оставлять Киев и еще 5 регионов в «красной» зоне карантина, больше нет

Главное: Сразу шесть регионов Украины, в том числе и Киев, по показателям вышли из «красной» зоны карантина. Однако по факту продолжают в ней оставаться.

Детали: Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области на сегодняшний день не имеют ни одного признака «красной» зоны эпидемической опасности распространения коронавируса. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в этих регионах пришли в норму такие показатели:

— загруженность коек с кислородом;

— уровень госпитализаций и его динамика;

— уровень заболеваемости;

— коэффициент выявления случаев инфицирования.

С такими показателями регионы уже можно переводить в «желтую» зону, но они по-прежнему остаются в «красной».

В тему: По состоянию на 23 ноября 2021 года в Украине три области находились в «желтой» зоне карантина, еще три — в «оранжевой». Остальные — в «красной» зоне.