Американские лингвисты назвали «неожиданное» слово года

Главное: «Вакцина» стала словом 2021 года по версии авторитетного американского онлайн-словаря Merriam-Webster. Вместе с ним также отмечены такие слова как «восстание», «дерево муррайя» и «цисгендер».

Детали: Американский онлайн-словарь Merriam-Webster назвал слово «вакцина» главным в 2021 году. Как сообщает Lenta.ru, пользователи искали его на 601% чаще других, а количество запросов по этому слову за два года выросло на 1048%.

В первой десятке по популярности также оказались слова «восстание», «perseverance» (название марсохода, высадившегося на Красной планете в этом году), «осведомленный» (в США используется для описания людей, проповедующих бдительное отношение к расовому или социальному угнетению), «кочевник», «инфраструктура», «цикада», «дерево муррайя», «цисгендер», «страж» и «мета».

В тему: Словом уходящего года, по версии Кембриджского словаря английского языка, стала «настойчивость».