Главные новости за 29 ноября 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 29 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 5 804 человека. Умерли 297 людей.

- До 2050-го года население Украины может сократиться до 35 миллионов человек. Такой прогноз дали в ООН.

- В Одессе на детей обвалился потолок. Это произошло прямо во время урока.

- В Украине ожидается снег. Появился прогноз на первый день зимы.

- ЧП произошло в Винницкой области. Около Немирова случилась утечка аммиака.

- Пандемия коронавируса может обойтись мировому туристическому сектору в 2 триллиона долларов потерянных доходов в 2021 году. В третьем квартале результаты более обнадеживающие.