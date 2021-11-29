Пандемия коронавируса обошлась мировому туризму в астрономическую сумму

Главное: Пандемия коронавируса может обойтись мировому туристическому сектору в 2 триллиона долларов потерянных доходов в 2021 году. В третьем квартале 2021 года результаты более обнадеживающие.

Детали: Прямой валовой внутренний продукт туризма может потерять еще $2 трлн, как и в 2020 г, тогда как экспорт от туризма, по оценкам, останется на уровне $700-800 млн, что значительно ниже показателей, зафиксированных в 2019 году. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Генерального секретаря Всемирной туристической организации Зураба Пололикашвили, количество международных туристов в июле-сентябре выросло на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г, однако они остаются на 64% ниже уровня 2019 г.

«Однако количество туристов все еще на 76% ниже уровня пандемии, а результаты в разных регионах мира остаются неравномерными», — заявил чиновник, подчеркнув, что неравномерный уровень вакцинации и новые штаммы COVID-19, такие как Delta и Omicron могут повлиять на и без того медленное и нестабильное восстановление.

В частности, пока Европа (-53%) и Америка (-60%) отмечали относительное улучшение в течение третьего квартала 2021 года, количество путешествий в Азию и к Тихому океану сократилось на 95% по сравнению с 2019 годом, поскольку многие направления оставались закрытыми для путешествий.

Африка и Ближний Восток зафиксировали падение соответственно на 74% и 81% в третьем квартале 2021 г по сравнению с 2019 годом.

Безопасное восстановление международного туризма в дальнейшем будет в значительной степени зависеть от взаимодействия между странами по ограничениям на путешествия.

В тему: В начале октбяря 2021 года эксперты Всемирной туристской организации при ООН предрекли восстановление мирового туризма через пару-тройку лет.