После скандального пресс-марафона Зеленского на ТЭС Ахметова внезапно произошел взрыв и пожар

Главное: В результате взрыва на Бурштынской ТЭС госпитализированы по меньшей мере пять человек. Спустя несколько часов на соседнем энергоблоке произошел пожар. В данном случае обошлось без пострадавших.

Детали: Вечером 28 ноября спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области произошел взрыв. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на котле 7 энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника.

Они госпитализированы в лечебные учреждения.

Седьмой энергоблок остановлен и выведен из эксплуатации, вместо него введен в работу четвертый энергоблок. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции событие не повлияло. На месте работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

По информации приемного отделения Бурштынской ГБ, на данный момент в связи с происшествием госпитализированы пять человек.

Кроме того, рано утром 29 ноября на Бурштынской ТЭС произошел пожар на кровле над котлом в блоке № 8. Прибывшие на место спасатели установили, что он возник среди электрических кабелей на ферме кровли котельного отделения между 8 и 9 энергоблоками котлотурбинного цеха на площади 2 м кв.

Пожар был ликвидирован работниками объекта еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

На данный момент станция работает в штатном режиме, на безопасность энергосистемы событие не повлияло, уверяют в ГСЧС.

Справка: Бурштынская тепловая электростанция — расположена возле города Бурштын Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Имеет 12 энергоблоков.

С 1995 года входит в состав ПАО «ДТЭК Западэнерго», принадлежащее группе самого ботагтого человека Украины Рината Ахметова.

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