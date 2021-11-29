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Новости > В ООН поведали, как сократится население Украины в ближайшие три десятилетия

В ООН поведали, как сократится население Украины в ближайшие три десятилетия

Агата Кловская
29.11.21 10:23
54
В ООН поведали, как сократится население Украины в ближайшие три десятилетия

Главное: До 2050-го года население Украины может сократиться до 35 миллионов человек. Такой прогноз дали в ООН.

Детали: В ООН предрекли сокращение населения Украины. Появился прогноз.

В нем сказано, что к 2050-му году нас может остаться всего лишь 35 миллионов человек.

Причинами такого сценария называют низкий коэффициент рождаемости и высокий уровень смертности, а также постоянный рост масштабов внешней миграции.

Эксперты говорят, что все это разрушает человеческий капитал и основу для устойчивого развития.

Отмечается, что население нашей страны сокращается одним из самых быстрых в мире темпов.

Информируется, что в Украине более чем пятая часть населения старше 60 лет: это является причиной роста расходов на здравоохранение и пенсии.

В тему: В Киеве прошел митинг против вакцинации.

Тэги: общество, ООН, население Украины, новости Украины

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