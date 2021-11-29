В ООН поведали, как сократится население Украины в ближайшие три десятилетия

Главное: До 2050-го года население Украины может сократиться до 35 миллионов человек. Такой прогноз дали в ООН.
Детали: В ООН предрекли сокращение населения Украины. Появился прогноз.
В нем сказано, что к 2050-му году нас может остаться всего лишь 35 миллионов человек.
Причинами такого сценария называют низкий коэффициент рождаемости и высокий уровень смертности, а также постоянный рост масштабов внешней миграции.
Эксперты говорят, что все это разрушает человеческий капитал и основу для устойчивого развития.
Отмечается, что население нашей страны сокращается одним из самых быстрых в мире темпов.
Информируется, что в Украине более чем пятая часть населения старше 60 лет: это является причиной роста расходов на здравоохранение и пенсии.
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