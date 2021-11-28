В УПЦ почтили память жертв Голодомора

Главное: Архиереи, духовенство и миряне Украинской Православной Церкви молитвенно помянули умерших от голода в 1932-1933 годах.

Предстоятеля УПЦ сопровождали митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин и викарий Киевской Митрополии епископ Бородянский Марк.

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27 ноября во всех храмах и монастырях УПЦ состоялись панихиды и литии.

Молитвы об упокоении душ невинно убиенных и замученных голодом людей вознесены также возле местных мемориалов. К подножию памятников возложены цветы, пропета «Вечная память».

На Черниговщине митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент совершил панихиду за упокой душ всех умерших во время этой страшной трагедии в Николаевском кафедральном соборе Нежина. В селе Сокиринцы Прилукского района епископ Ладанский Феодосий освятил новый поклонный крест в память о жертвах Голодомора.

В Черкассах архиепископ Золотоношский Иоанн совершил заупокойное богослужение у памятника жертвам Голодомора. Также представитель епархии протоиерей Артемий Чумак принял участие в Акции памяти жертв Голодомора, организованной Черкасской областной государственной администрацией. На Соборной площади состоялась акция «Зажги свечу». Отец Артемий от имени Черкасской епархии произнес слово в память о жертвах Голодомора.

В Днепропетровске, в домовом храме в честь священномученика Иринея при Административно-епархиальном центре, митрополит Ириней совершил заупокойную литию по погибшим во время трагических событий Голодомора. Епископ Петропавловский Андрей и духовенство епархии приняли участие в церемонии возложения цветов к памятному Кресту погибшим в парке имени Писаржевского в городе Днепр.