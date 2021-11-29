Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ханука: какой праздник отмечается 29 ноября 2021 года

Ханука: какой праздник отмечается 29 ноября 2021 года

Агата Кловская
29.11.21 05:20
136
Ханука: какой праздник отмечается 29 ноября 2021 года

Сегодня, 29 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Хануку и Киберпонедельник.

Ханука

Одна из древнейших дат, которую евреи всего мира отмечают ежегодно, это день Хануки – еврейского праздника восьми свечей. Праздничная дата посвящена историческим событиям, произошедшим в древнем Иерусалиме более чем за сотню лет до нашей эры. Израиль тех дней находился под греческим правлением, но еврейскому народу было не привыкать к притеснениям. Они знали, что такое рабство еще со времен Моисея. Но новые правители посягнули на самое святое для каждого еврея, на его веру.

Высококультурные греки считали, что несут благо, насаждая свою религию в других странах. Многотысячные традиции евреев были под запретом, а иудаизм искоренялся различными способами. Даже знаменитый иерусалимский храм был превращен в обитель языческих божеств, оскорбляя чувства верующих. Израильтяне не могли далее терпеть подобного святотатства. Мирные богобоязненные люди решили дать отпор врагам их веры, постепенно складывается народное повстанческое движение. Совершая постоянные нападения на неприятелей, израильские стихийные отряды медленно, но верно одерживали победу за победой. Вера предков придавала им силы, были свергнуты языческие идолы, был отвоеван храм Иерусалима. Когда победители зашли в храм, их поразила степень осквернения святыни.

Только живительный огонь свечей, приготовленных на особом масле, мог очистить храмовое пространство. Масло нашли, но очень мало. Этой малости должно было хватить только на день. И все же верующие зажгли огонь, уповая на милость Бога. И чудо свершилось, огонь горел, не переставая целых восемь дней. Этого времени хватило на приготовление новой порции масла, и значит свет, озаряющий стены храма, мог гореть очень долго. В память о тех давних событиях евреи по всему миру празднуют Хануку, зажигая в течение восьми дней по одной свече. Каждый праздничный день необходимо читать благословления, а родственникам, друзьям и гостям предлагать сладкое угощение, среди которых особое место занимают молочные блюда.

Периоды до и после праздника являются постами, зато на протяжении Хануки постится категорически запрещается. Особенно любят Хануку дети, ведь в эти памятные дни они освобождаются от учебы в школе и получают много подарков от родни.

Киберпонедельник

День, когда счастливые покупатели подчистую сметают товары с виртуальных полочек западных онлайн-магазинов. Сегодня скидки могут достигать 90% от первоначальной стоимости вещей. 

Осенний сезон распродаж (а вместе с тем и подготовка к Рождеству) начинается со Дня Благодарения - одного из самых почитаемых в США государственных праздников, который выпадает на последний четверг ноября. В этот день принято собираться семьями, готовить индейку и благодарить близких за все хорошее, что случилось за год. Следующий после Thanksgiving Day выходной многие американцы посвящают шоппингу, а предприимчивые владельцы магазинов устраивают грандиозные акции. Такой аттракцион невиданной щедрости получил название "Черная пятница". Звучит как название триллера, но нет - все дело в том, что во времена бумажной бухгалтерии прибыль было принято записывать черной ручкой, а расходы - красной. Традиция эта существует уже более полвека – с 1966 года, и ее активно перенимают маркетологи по всему миру. Со временем идея праздничных скидок была позаимствована интернет-площадками.

Только вместо пятницы днем распродаж стал ближайший рабочий понедельник. Теперь во время Cyber Monday пользователи сети повсюду видят баннеры sell «-30%», «-50%», «-90%». Для них это прекрасная возможность приобрести желанный девайс, что-нибудь из бытовой техники, одежды или косметики, а предприниматели, таким образом, ликвидируют залежавшийся на складах товар и значительно повышают оборот.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День буквы Ё;

- День «Клиент не всегда прав»;

- Международный день солидарности с палестинским народом;

- День любителя острых ощущений.

Тэги: общество, мир, Ханука, праздники, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.11.21 09:43

Тюрки и Туран. Развенчиваем одну из «устоявшихся» антинаучных мифологем

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
28.11.21 14:17

Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.11.21 19:35

Епископ УПЦ рассказал, как провести Рождественский пост
28.11.21 19:10

В УПЦ почтили память жертв Голодомора
28.11.21 18:15

На Волыни построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ
28.11.21 17:50

На Ровенщине освятили новый храм УПЦ
28.11.21 17:20

Митрополит Онуфрий рассказал, что делать, чтобы Ангел Хранитель радовался
28.11.21 16:40

На Киевщине митрополит УПЦ перезахоронил 36 воинов ВОВ
28.11.21 13:27

Новый штамм коронавируса получил свое название в том числе благодаря лидеру Китая
28.11.21 12:03

Итальянские ученые показали, как выглядит новый крайне опасный штамм коронавируса
28.11.21 11:14

В Минздраве назвали условие, при котором в Украине разрешат бустерную дозу вакцины от коронавируса
28.11.21 05:06

Всемирный день сострадания: какой праздник отмечается 28 ноября 2021 года
27.11.21 20:37

Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
27.11.21 20:20

Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 18:48

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
26.11.21 18:29

Ринат Ахметов фактически объявил Зеленскому войну
26.11.21 18:08

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
26.11.21 16:03

В Бельгии выявлен новый штамм коронавируса
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
26.11.21 13:27

В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса
26.11.21 12:41

Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
22.11.21 10:35

Ученые узнали, как можно блокировать депрессию
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
22.11.21 19:25

Американцы создали газ-невидимку
25.11.21 23:49

Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»
24.11.21 18:58

Главные новости за 24 ноября 2021 года
Фото и Видео
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.