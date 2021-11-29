Ханука: какой праздник отмечается 29 ноября 2021 года

Сегодня, 29 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Хануку и Киберпонедельник.

Ханука

Одна из древнейших дат, которую евреи всего мира отмечают ежегодно, это день Хануки – еврейского праздника восьми свечей. Праздничная дата посвящена историческим событиям, произошедшим в древнем Иерусалиме более чем за сотню лет до нашей эры. Израиль тех дней находился под греческим правлением, но еврейскому народу было не привыкать к притеснениям. Они знали, что такое рабство еще со времен Моисея. Но новые правители посягнули на самое святое для каждого еврея, на его веру.

Высококультурные греки считали, что несут благо, насаждая свою религию в других странах. Многотысячные традиции евреев были под запретом, а иудаизм искоренялся различными способами. Даже знаменитый иерусалимский храм был превращен в обитель языческих божеств, оскорбляя чувства верующих. Израильтяне не могли далее терпеть подобного святотатства. Мирные богобоязненные люди решили дать отпор врагам их веры, постепенно складывается народное повстанческое движение. Совершая постоянные нападения на неприятелей, израильские стихийные отряды медленно, но верно одерживали победу за победой. Вера предков придавала им силы, были свергнуты языческие идолы, был отвоеван храм Иерусалима. Когда победители зашли в храм, их поразила степень осквернения святыни.

Только живительный огонь свечей, приготовленных на особом масле, мог очистить храмовое пространство. Масло нашли, но очень мало. Этой малости должно было хватить только на день. И все же верующие зажгли огонь, уповая на милость Бога. И чудо свершилось, огонь горел, не переставая целых восемь дней. Этого времени хватило на приготовление новой порции масла, и значит свет, озаряющий стены храма, мог гореть очень долго. В память о тех давних событиях евреи по всему миру празднуют Хануку, зажигая в течение восьми дней по одной свече. Каждый праздничный день необходимо читать благословления, а родственникам, друзьям и гостям предлагать сладкое угощение, среди которых особое место занимают молочные блюда.

Периоды до и после праздника являются постами, зато на протяжении Хануки постится категорически запрещается. Особенно любят Хануку дети, ведь в эти памятные дни они освобождаются от учебы в школе и получают много подарков от родни.

Киберпонедельник

День, когда счастливые покупатели подчистую сметают товары с виртуальных полочек западных онлайн-магазинов. Сегодня скидки могут достигать 90% от первоначальной стоимости вещей.

Осенний сезон распродаж (а вместе с тем и подготовка к Рождеству) начинается со Дня Благодарения - одного из самых почитаемых в США государственных праздников, который выпадает на последний четверг ноября. В этот день принято собираться семьями, готовить индейку и благодарить близких за все хорошее, что случилось за год. Следующий после Thanksgiving Day выходной многие американцы посвящают шоппингу, а предприимчивые владельцы магазинов устраивают грандиозные акции. Такой аттракцион невиданной щедрости получил название "Черная пятница". Звучит как название триллера, но нет - все дело в том, что во времена бумажной бухгалтерии прибыль было принято записывать черной ручкой, а расходы - красной. Традиция эта существует уже более полвека – с 1966 года, и ее активно перенимают маркетологи по всему миру. Со временем идея праздничных скидок была позаимствована интернет-площадками.

Только вместо пятницы днем распродаж стал ближайший рабочий понедельник. Теперь во время Cyber Monday пользователи сети повсюду видят баннеры sell «-30%», «-50%», «-90%». Для них это прекрасная возможность приобрести желанный девайс, что-нибудь из бытовой техники, одежды или косметики, а предприниматели, таким образом, ликвидируют залежавшийся на складах товар и значительно повышают оборот.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День буквы Ё;

- День «Клиент не всегда прав»;

- Международный день солидарности с палестинским народом;

- День любителя острых ощущений.