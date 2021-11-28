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Новости > Всемирный день сострадания: какой праздник отмечается 28 ноября 2021 года

Всемирный день сострадания: какой праздник отмечается 28 ноября 2021 года

Александр Панько
28.11.21 05:06
569
Всемирный день сострадания: какой праздник отмечается 28 ноября 2021 года

Сегодня, 28 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день сострадания и День красной планеты.

Всемирный день сострадания

Праздник отмечается с 2012 года. Своим появлением обязан Притишу Нанди — индийскому журналисту, общественному деятелю и литератору. Самый первый Всемирный день сострадания был посвящен проблеме гуманности по отношению к животным, сострадания ко всем живым существам на планете.

Активисты из разных стран собрались в Мумбаи, где обсуждали ответственность людей друг перед другом, а также перед самыми разными формами жизни. Поднимался вопрос важности вегетарианства в жизни общества. В мероприятиях принимал участия Далай-лама. В основе идеологии праздника лежит принцип ахимсы, на котором базируется философия Махатмы Ганди. Кроме того с ним знакомы приверженцы буддизма и индуизма, а также люди, которые занимаются йогой. Под принципом ахимсы подразумевается ненасилие в его наиболее широком понимании. Т. е. это отказ от причинения вреда не только людям, но и животным и даже растениям. Причем вреда любого — как действиями, так и словом или мыслями.

Термин был взят из индийского религиозного течения джайнизма. День сострадания относится к общемировым праздникам, но наиболее масштабно отмечается в Индии, на родине джайнизма. Инициаторы празднования выступают за осознанные действия по сопротивлению насилию и жестокости. Причем они должны быть направлены именно против зла, но не против совершающих его людей. В этом заключается принцип отсутствия ненависти. Только таким образом, в соответствии с идеологией ахимсы, можно уничтожить зло и ненависть во всем мире, а не стать причастным к его распространению.

День красной планеты

День Красной планеты, то есть Марса. В химическом составе ее действительно содержится большой объем железа, что и придает рыжий оттенок, делая планету уникальной, непохожей на любые другие. История международного праздника уходит корнями в прошлое столетие, когда в 1964 году был запущен спутник, призванный сфотографировать поверхность и передать снимки на Землю.

Осуществляла эту миссию международная космическая станция «Маринер-4». Так получилось, что американским ученым удалось создать станцию первыми и запустить на орбиту. До 28 ноября 1964 года уже предпринимались три попытки отправить МКС для исследования Марса, но, к сожалению, они не увенчались успехом. И только в четвертый раз аппарату удалось приблизиться на максимально близкое расстояние к поверхности, сделать фотографии, облететь планету и благополучно вернуться на Землю. Именно поэтому и был учрежден праздник.

Для середины прошлого столетия это было неслыханным успехом, хотя сегодня такие полеты кажутся обыденными. Кстати, на сегодняшний день разработаны аппараты, которые не только с легкостью преодолевают гигантские расстояния, но и опускаются непосредственно на поверхность Марса, добывая грунт. Тем не менее, день посвящен именно тому запуску МКС в 1964 году, поскольку это была самая первая космическая миссия, которая оказалась успешной для человечества.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День пьяного ёжика;

- Гурьев день;

- День профессионального бухгалтера;

- День работника системы финансового мониторинга в Украине.

Тэги: общество, мир, Марс, праздники, новости Украины

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