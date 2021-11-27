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Новости > Врач-священник УПЦ рассказал о действенном воспитании детей

Врач-священник УПЦ рассказал о действенном воспитании детей

Александра Кудрявцева
27.11.21 15:15
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Врач-священник УПЦ рассказал о действенном воспитании детей
Главное: Только с Божьей помощью можно изменить ребенка, а для этого нужно начать жить по заповедям, ходить в храм, молиться, участвовать в церковных таинствах.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».
 
По словам священника, нельзя требовать от детей стать другими, применяя силу, потому что зло не лечится злом.
 
«„Стань таким, как я говорю! Стань, наконец, другим!“ — как часто говорим эти слова своим детям. Да, ребенок в который раз допустил ошибку. Но можно ли требовать от ребенка стать другим, если не знаем и не можем знать Божьего Промысла о его душе?», — отметил отец Ростислав.
 
«Жизнь не проста, однако мы ее еще и усложняем — мучаем и самих себя, и собственных детей. Ссоры, крики, ругательства в семье, а дети внезапно перестают „быть паиньками“. Родители и не замечают, что их вчерашний „ангелочек“ сегодня уже с определенными духовными, психологическими, интеллектуальными и даже физическими дефектами. Что делать? Прежде всего, не кричать и не применять силу. Зло не лечится злом», — добавил священник.
 
 
Он рассказал, что Господь Иисус Христос даже своих учеников не принуждал идти за ним (Ин. 6:67), а также вспомнил об отце блудного сына, уважающего выбор, пусть и ложный, и волю своего ребенка (Лк.15: 11-32).
 
«Хорошо известно, что корни проблем часто родом из детства. Дитя как губка запоминает ссоры родителей, „черные“ слова, даже сказанные невзначай. А становясь взрослой, и будучи обремененной негативом, душа не способна ощутить истинное счастье. Господь каждому человеку хочет счастья, Господь хочет, чтобы выполняли его заповеди и становились лучше», — отметил он.
 
По словам священника, каждый родитель должен понять, что только с Божьей помощью можно изменить ребенка, а для этого нужно начать жить по заповедям, ходить в храм, молиться, участвовать в церковных таинствах.
 
«Только так ребенок научится вере, молитве, познает истинное счастье и радость и будет иметь все условия для стяжания Духа Святого», — добавил священник.
 
Во-вторых, по словам отца Ростислава, необходимо по-настоящему молиться за своих детей.
 
«Святые отцы учат внимательной молитве, молитве Иисусовой. Когда сами обретем мир и согласие, тогда будем способны „сдвигать горы“ и полезно воздействовать на близких через собственную перемену ума», — рассказал он.
 
В-третьих, родитель должен любить своих детей так, как нас любит Господь, поэтому нужно учиться доверять Богу.
 
«Господь уважает свободу воли каждого человека, он не надевает кандалы. И надо уметь доверить Господу дальнейшую судьбу ребенка», — отметил священник.
 
«Доверие к Богу, разумная любовь и наш пример искренней молитвы являются теми зернами, которые, прорастая в детской душе, обязательно принесут добрые плоды, когда ребенок подрастет. Станешь сам духовно здоровым — сможешь и ребенку передать духовный мир и покой. Тогда можно гарантировать, что ребенок не будет страдать от различных зависимостей. Посвяти свой вечер не скринингу истории в Инстаграм или Фейсбук, а общей семейной молитве. Пусть это станет семейной традицией. А после соборной молитвы уже не до ссор, после молитвы всех покрывает любовь», — заключил протоиерей Ростислав Валихновский.
 
В тему: Врач-священник УПЦ дал 5 советов, как изменить свою жизнь.
 

Тэги: дети, УПЦ, воспитание детей

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