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Новости > В Киеве сняли международный медиапроект с участием священника о последствиях революции 1917 года

В Киеве сняли международный медиапроект с участием священника о последствиях революции 1917 года

Александра Кудрявцева
27.11.21 13:30
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В Киеве сняли международный медиапроект с участием священника о последствиях революции 1917 года
Главное: В Киеве сняли международный медиапроект «Гибель империи» с участием духовенства, деятелей науки и культуры из Украины и России.
 
Детали: В телепрограмме рассказывается о последствиях событий после февральской революции 1917 года, их актуальности для народов, проживающих сегодня на территориях бывших империй, сообщается на newsoneua.tv.
 
«Более ста лет назад, в ноябре 1918 года, завершилась Первая мировая война. В результате этой войны произошло крушение четырёх империй - Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской. Российская империя рухнула после февральской революции и провозглашения республики в сентябре 1917 года. В новом фильме митрополита Тихона (Шевкунова) „Гибель империи. Российский урок“ рассказывается о том, как это произошло», - говорится на сайте телеканала.
 
О последствиях тех событий, их актуальности для народов, проживающих сегодня на территориях бывших империй в киевской студии сняли телепрограмму «Гибель империи» с участием духовенства, деятелей науки и культуры из России и Украины: автор фильма «Гибель империи. Российский урок» митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), ведущие программы, киевляне - поэт, кандидат филологических наук, издатель Дмитрий Бураго и международный обозреватель Юрий Молчанов.
 
Участниками программы в киевской студии также стали: ведущий сотрудник Института философии НАН Украины Татьяна Суходуб; заслуженный журналист Украины, писатель Василий Анисимов; литератор и телеведущий Ян Таксюр; рок-музыкант, общественный деятель, медиапродюсер Олег Карамазов.
 
В прямом включении в эфире программы был богослов протоиерей Андрей Ткачёв.
 
 
В тему: На Волыни на кинофоруме УПЦ показали фильмы, снятые православной молодежью.
 

Тэги: фильм, церковь, Империя

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