В Минздраве назвали условие, при котором в Украине разрешат бустерную дозу вакцины от коронавируса

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал условия, при которых в стране позволят дополнительную вакцинацию. Для этого нужно привить как минимум 50% населения двумя дозами вакцины.

Детали: В Украине еще рано поднимать вопрос введения бустерной прививки от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время пресс-конференции в Харькове.

«Как минимум мы должны достичь 50% вакцинированного населения по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу», — заявил Ляшко.

По словам министра, первую дозу вакцины от коронавируса получили 42% взрослого населения. В то же время количество людей, которое имеет иммунитет более шести месяцев — достаточно мало.

Ляшко отметил, что в Украине, в первую очередь, необходимо хотя бы привить как можно больше людей, по крайней мере первой дозой.

В тему: В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса.