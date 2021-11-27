Жесткий карантин во Львове продлили до середины декабря

Главное: Во Львове решили продлить жесткий карантин. Продлится это как минимум до 13 декабря.

Детали: Во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.

«Завершили только заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Главные решения: продолжены действующие карантинные ограничения до 13 декабря (605 больных ковид находится в городских медицинских учреждениях, Львов находится в „красной зоне“)», — написал он.

При этом заммэра Львова добавил, что некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений. В частности:

— спорткомплекс «Евроспорт»;

— Eros show bar (площадь Рынок, 11);

— «Custom lounge bar» (Братьев Рогатинцев, 37);

— «Pulse Lounge bar&Karaoke» (Братьев Рогатинцев, 18);

— кинотеатр «Multiplex» в ТРЦ Victoria Gardens.

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