Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Жесткий карантин во Львове продлили до середины декабря

Жесткий карантин во Львове продлили до середины декабря

Агата Кловская
27.11.21 09:12
77
Жесткий карантин во Львове продлили до середины декабря

Главное: Во Львове решили продлить жесткий карантин. Продлится это как минимум до 13 декабря.

Детали: Во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.

«Завершили только заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Главные решения: продолжены действующие карантинные ограничения до 13 декабря (605 больных ковид находится в городских медицинских учреждениях, Львов находится в „красной зоне“)», — написал он.

При этом заммэра Львова добавил, что некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений. В частности:

— спорткомплекс «Евроспорт»;

— Eros show bar (площадь Рынок, 11);

— «Custom lounge bar» (Братьев Рогатинцев, 37);

— «Pulse Lounge bar&Karaoke» (Братьев Рогатинцев, 18);

— кинотеатр «Multiplex» в ТРЦ Victoria Gardens.

В тему: В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса.

Тэги: Львов, общество, карантин, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

26.11.21 09:34

Японские самолеты на французской службе

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

«Окружение Ахметова затягивает его в войну против народа Украины»: самое интересное из пресс-марафона Зеленского
27.11.21 00:43

«Окружение Ахметова затягивает его в войну против народа Украины»: самое интересное из пресс-марафона Зеленского

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.11.21 05:57

День основания Национальной академии наук Украины: какой праздник отмечается 27 ноября 2021 года
26.11.21 20:44

В Киеве предлагают превратить Родину-мать в архангела Михаила
26.11.21 20:14

Глава Госказначейства Татьяна Слюз, предположительно, создала «черную дыру», чтобы останавливать выплаты, – СМИ
26.11.21 19:37

Во Львове от коронавируса начали вакцинировать бомжей
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 18:48

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
26.11.21 18:29

Ринат Ахметов фактически объявил Зеленскому войну
26.11.21 18:08

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
26.11.21 17:45

Митрополит Антоний призвал к достойному поведению в соцсетях
26.11.21 17:28

Священник УПЦ объяснил, что поможет сохранить хорошие отношения в семье
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 18:48

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
26.11.21 18:29

Ринат Ахметов фактически объявил Зеленскому войну
26.11.21 18:08

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
26.11.21 16:03

В Бельгии выявлен новый штамм коронавируса
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
26.11.21 13:27

В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса
26.11.21 12:41

Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
26.11.21 11:48

Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
26.11.21 09:01

Коронавирус в Украине: 15 936 заболевших и 608 погибших
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
22.11.21 10:35

Ученые узнали, как можно блокировать депрессию
22.11.21 05:33

День сыновей: какой праздник отмечается 22 ноября 2021 года
20.11.21 13:49

Археологи узнали важные детали успешного существования цивилизации майя
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
20.11.21 16:35

На Кировоградщине невакцинированные учителя вынуждены срывать уроки
Фото и Видео
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту
В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту
Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам
Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.