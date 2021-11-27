Ученые обнаружили в Польше древнейший пример творческой деятельности человека

Главное: Ученые обнаружили артефакт с самым древним точечным орнаментом, известным на сегодняшний день из обнаруженных в Евразии. Возраст необычного рисунка на кулоне из слоновой кости достигает 41500 лет, что на две тысячи лет раньше других образцов этого вида декоративных узоров.

Детали: Международная группа ученых восстановила артефакт с древним точечным орнаментом при помощи 3D-моделирования, что позволило провести подробные измерения и описать украшение. Как сообщает Lenta.ru, по мнению исследователей, кулон демонстрирует тонкие навыки ручной работы членов группы Homo sapiens, которые жили рядом с пещерой Стайня на Краковско-Ченстоховской возвышенности в Польше.

Толщина пластины составляет около 3,7 миллиметра, что свидетельствует о поразительной точности вырезания проколов и двух отверстий для ношения кулона.

Как показал радиоуглеродный анализ, возраст находки составляет 41,5 тыс. лет. Это на 2 тыс. лет старше аналогичных образцов декоративных узоров, найденных на территории Евразии.

Ученые пока не знают, что символизирует собой орнамент. Однако он напоминает лунную аналемму — кривую, которая вырисовывается, если отмечать положение Луны на небе в одно и то же время в течение месяца.

Авторы работы отмечают, что подобные орнаменты появились независимо по всей Европе, что ставит под сомнение моноцентрическую модель распространения художественного новаторства.

Справка: Около 42 тыс. лет назад Homo sapiens, расселившись в Центральной и Западной Европе, начали вырезать из бивней мамонтов украшения и статуэтки, украшенные геометрическим орнаментом. Помимо линий и крестов использовались узоры из точек, которые встречались археологам на юго-западе Франции и фигурках на горном массиве Швабская Юра в Германии. Однако точный возраст артефактов с этим орнаментом до сих пор оставался неизвестным.

В тему: В октябре 2010 года ученые обнаружили древнейшее высокогорное поселение Homo Sapiens на территории Папуа — Новой Гвинеи, находящейся на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Ученые обнаружили следы шести разрозненных стоянок, занимающих общую площадь около двух квадратных километров. Радиоуглеродный анализ найденных на месте поселения каменных орудий показал, что их возраст составляет около 49 тыс. лет.