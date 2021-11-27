Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые обнаружили в Польше древнейший пример творческой деятельности человека

Ученые обнаружили в Польше древнейший пример творческой деятельности человека

Александр Панько
27.11.21 13:03
130
Ученые обнаружили в Польше древнейший пример творческой деятельности человека

Главное: Ученые обнаружили артефакт с самым древним точечным орнаментом, известным на сегодняшний день из обнаруженных в Евразии. Возраст необычного рисунка на кулоне из слоновой кости достигает 41500 лет, что на две тысячи лет раньше других образцов этого вида декоративных узоров.

Детали: Международная группа ученых восстановила артефакт с древним точечным орнаментом при помощи 3D-моделирования, что позволило провести подробные измерения и описать украшение. Как сообщает Lenta.ru, по мнению исследователей, кулон демонстрирует тонкие навыки ручной работы членов группы Homo sapiens, которые жили рядом с пещерой Стайня на Краковско-Ченстоховской возвышенности в Польше.

Толщина пластины составляет около 3,7 миллиметра, что свидетельствует о поразительной точности вырезания проколов и двух отверстий для ношения кулона.

Как показал радиоуглеродный анализ, возраст находки составляет 41,5 тыс. лет. Это на 2 тыс. лет старше аналогичных образцов декоративных узоров, найденных на территории Евразии.

Ученые пока не знают, что символизирует собой орнамент. Однако он напоминает лунную аналемму — кривую, которая вырисовывается, если отмечать положение Луны на небе в одно и то же время в течение месяца.

Авторы работы отмечают, что подобные орнаменты появились независимо по всей Европе, что ставит под сомнение моноцентрическую модель распространения художественного новаторства.

Справка: Около 42 тыс. лет назад Homo sapiens, расселившись в Центральной и Западной Европе, начали вырезать из бивней мамонтов украшения и статуэтки, украшенные геометрическим орнаментом. Помимо линий и крестов использовались узоры из точек, которые встречались археологам на юго-западе Франции и фигурках на горном массиве Швабская Юра в Германии. Однако точный возраст артефактов с этим орнаментом до сих пор оставался неизвестным.

В тему: В октябре 2010 года ученые обнаружили древнейшее высокогорное поселение Homo Sapiens на территории Папуа — Новой Гвинеи, находящейся на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Ученые обнаружили следы шести разрозненных стоянок, занимающих общую площадь около двух квадратных километров. Радиоуглеродный анализ найденных на месте поселения каменных орудий показал, что их возраст составляет около 49 тыс. лет.

Тэги: ученые, история, археология, Польша, наука, артефакт, находка, Homo sapiens, Евразия

Комментарии

Статьи

27.11.21 09:43

Тюрки и Туран. Развенчиваем одну из «устоявшихся» антинаучных мифологем

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Новый штамм коронавируса Омикрон мог развиться в теле больного ВИЧ: имеет ужасающие мутации и устойчив к вакцинам
27.11.21 13:01

Новый штамм коронавируса Омикрон мог развиться в теле больного ВИЧ: имеет ужасающие мутации и устойчив к вакцинам

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.11.21 13:30

В Киеве сняли международный медиапроект с участием священника о последствиях революции 1917 года
27.11.21 13:10

Патриарх Кирилл рассказал, как его исцелил святой Иоанн Кронштадтский
27.11.21 12:40

В Черкассах создали сестричество милосердия УПЦ
27.11.21 11:29

Группа ученых узнала кое-что неожиданное о глобальном потеплении
27.11.21 09:12

Жесткий карантин во Львове продлили до середины декабря
27.11.21 05:57

День основания Национальной академии наук Украины: какой праздник отмечается 27 ноября 2021 года
26.11.21 20:44

В Киеве предлагают превратить Родину-мать в архангела Михаила
26.11.21 20:14

Глава Госказначейства Татьяна Слюз, предположительно, создала «черную дыру», чтобы останавливать выплаты, – СМИ
26.11.21 19:37

Во Львове от коронавируса начали вакцинировать бомжей
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 18:48

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
26.11.21 18:29

Ринат Ахметов фактически объявил Зеленскому войну
26.11.21 18:08

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
26.11.21 16:03

В Бельгии выявлен новый штамм коронавируса
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
26.11.21 13:27

В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса
26.11.21 12:41

Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
26.11.21 11:48

Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
26.11.21 09:01

Коронавирус в Украине: 15 936 заболевших и 608 погибших
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
22.11.21 10:35

Ученые узнали, как можно блокировать депрессию
22.11.21 05:33

День сыновей: какой праздник отмечается 22 ноября 2021 года
20.11.21 13:49

Археологи узнали важные детали успешного существования цивилизации майя
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
20.11.21 16:35

На Кировоградщине невакцинированные учителя вынуждены срывать уроки
Фото и Видео
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту
В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту
Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам
Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.