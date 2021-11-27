Группа ученых узнала кое-что неожиданное о глобальном потеплении

Главное: Ученые реконструировали изменения в температуре морской воды в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном и пришли к выводу, что Северный Ледовитый океан становится теплее с начала XX века. Это на несколько десятилетий раньше, чем считали ученые.

Детали: Международная группа ученых проанализировали химический состав морских микроорганизмов и выяснили, что Северный Ледовитый океан начал нагреваться еще в начале прошлого века, когда из Атлантики хлынули более теплые и соленые воды. Как сообщает Lenta.ru, это явление, называемое атлантификацией, предшествовало потеплению

Выяснилось, что начиная с 1900 года температура океана повысилась примерно на два градуса Цельсия, в то время как морской лед начал отступать, а соленость увеличилась.

Атлантификация является одной из причин потепления Арктики, однако спутниковые аппараты начали ее отслеживать только 40 лет назад. По мере того, как Северный Ледовитый океан становится теплее, в полярном регионе усиливается таяние льда (не только морского, но и наземного), что, в свою очередь, влияет на глобальный уровень моря. Таяние вечной мерзлоты может привести к выбросу большого количества метана.

В сценарии будущего потепления ожидается дальнейшее замедление циркуляции воды в море Лабрадор из-за таяния ледникового покрова Гренландии, что считается причиной атлантификации.

Моделирование климата обычно не воспроизводит такого рода потепление в Северном Ледовитом океане, что указывает на неполное понимание механизмов, управляющих потеплением этого океана.

В тему: В конце 2020 года американские ученые зафиксировали десятикратный рост температуры во Вселенной за последний 10 млрд лет. Однако к глобальному потеплению на Земле это не имеет отношения.