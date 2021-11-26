В Киеве предлагают превратить Родину-мать в архангела Михаила

Главное: Житель Киева выступил с инициативой изменить пол скульптуры «Родина-мать» на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Автор предлагает превратить «достаточно мужеподобный» монумент в статую архангела Михаила.

Детали: На официальном сайте Киевского городского совета появилась петиция «Относительно декоммунизации статуи „Родина-Мать“». По мнению автора, Александра Артемова, изначальный замысел и советская эстетика скульптуры не соответствует «современным политическим и идеологическим требованиям» украинского общества, а изображенная женщина «выглядит достаточно мужеподобно».

Чтобы исправить ситуацию, он предложил преобразовать объект в монумент архангелу Михаилу — покровителю Киева. Артемов отметил, что для этого у скульптуры нужно будет убрать грудь, заменить советский герб на символику украинской столицы, а также добавить крылья.

При этом в случае наличия «дополнительных средств» автор предложил сделать крылья архангела подвижными, чтобы они могли колебаться на ветру.

Отметим, что с момента появления петиции 24 ноября ее на данный момент подписали 38 человек из необходимых 6000. Сбор подписей продлиться по середины января.

Справка: «Родина-мать» — монументальная скульптура в Киеве на правом берегу Днепра. Расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в составе музейного комплекса в День Победы 1981 года. Общая высота вместе с постаментом составляет 102 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом в 9 тонн, в другой — щит размером 13×8 метров с гербом СССР (весом в 13 тонн). Все сооружение — цельносварное и весит 450 тонн. Сам каркас начинается на глубине 17,8 метров (от входа в музей). На эту глубину уходит бетонный колодец диаметром 34.5 метра.

Согласно выводам специалистов, монумент «Родина-мать» должен простоять свыше 150 лет. По расчетам, статуя может выдержать даже землетрясение силой 9 баллов. Регулярные ежегодные обследования показывают отсутствие каких-либо отклонений относительно динамического равновесия.

В тему: 20 января 2016 года тогдашний руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что со щита монумента «Родина-мать» в Киеве необходимо демонтировать герб Советского Союза, размещенный на щите, который статуя держит в левой руке.

В феврале 2018 он повторно выступил с этой идеей.

В 2019 году на сайте президента Украины появились петиции с инициативами переименовать «Родину-мать» в Статую свободы и поменять привычную женщину с мечом на беглого грузинского политика Михеила Саакашвили.

21 июня 2020 года вандалы вывесили рядом с монументом флаг ЛГБТ.