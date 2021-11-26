Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве предлагают превратить Родину-мать в архангела Михаила

В Киеве предлагают превратить Родину-мать в архангела Михаила

Александр Панько
26.11.21 20:44
73
В Киеве предлагают превратить Родину-мать в архангела Михаила

Главное: Житель Киева выступил с инициативой изменить пол скульптуры «Родина-мать» на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Автор предлагает превратить «достаточно мужеподобный» монумент в статую архангела Михаила.

Детали: На официальном сайте Киевского городского совета появилась петиция «Относительно декоммунизации статуи „Родина-Мать“». По мнению автора, Александра Артемова, изначальный замысел и советская эстетика скульптуры не соответствует «современным политическим и идеологическим требованиям» украинского общества, а изображенная женщина «выглядит достаточно мужеподобно».

Чтобы исправить ситуацию, он предложил преобразовать объект в монумент архангелу Михаилу — покровителю Киева. Артемов отметил, что для этого у скульптуры нужно будет убрать грудь, заменить советский герб на символику украинской столицы, а также добавить крылья.

При этом в случае наличия «дополнительных средств» автор предложил сделать крылья архангела подвижными, чтобы они могли колебаться на ветру.

Отметим, что с момента появления петиции 24 ноября ее на данный момент подписали 38 человек из необходимых 6000. Сбор подписей продлиться по середины января.

Справка: «Родина-мать» — монументальная скульптура в Киеве на правом берегу Днепра. Расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в составе музейного комплекса в День Победы 1981 года. Общая высота вместе с постаментом составляет 102 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом в 9 тонн, в другой — щит размером 13×8 метров с гербом СССР (весом в 13 тонн). Все сооружение — цельносварное и весит 450 тонн. Сам каркас начинается на глубине 17,8 метров (от входа в музей). На эту глубину уходит бетонный колодец диаметром 34.5 метра.

Согласно выводам специалистов, монумент «Родина-мать» должен простоять свыше 150 лет. По расчетам, статуя может выдержать даже землетрясение силой 9 баллов. Регулярные ежегодные обследования показывают отсутствие каких-либо отклонений относительно динамического равновесия.

В тему: 20 января 2016 года тогдашний руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что со щита монумента «Родина-мать» в Киеве необходимо демонтировать герб Советского Союза, размещенный на щите, который статуя держит в левой руке.

В феврале 2018 он повторно выступил с этой идеей.

В 2019 году на сайте президента Украины появились петиции с инициативами переименовать «Родину-мать» в Статую свободы и поменять привычную женщину с мечом на беглого грузинского политика Михеила Саакашвили.

21 июня 2020 года вандалы вывесили рядом с монументом флаг ЛГБТ.

Тэги: Киев, общество, Киевсовет, петиция, декоммунизация, Родина-Мать, курьезы, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.11.21 09:34

Японские самолеты на французской службе

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

В Нацполиции продолжают расследование уголовного дела по мошенничеству с кредитом на $7 млн, выданному фирмам семьи «медиаэксперта» Татьяны Поповой — СМИ
26.11.21 15:21

В Нацполиции продолжают расследование уголовного дела по мошенничеству с кредитом на $7 млн, выданному фирмам семьи «медиаэксперта» Татьяны Поповой — СМИ

Автор: «Украина криминальная»

Выбор редакции
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.11.21 20:14

Глава Госказначейства Татьяна Слюз создала «черную дыру», чтобы останавливать выплаты, – СМИ
26.11.21 19:37

Во Львове от коронавируса начали вакцинировать бомжей
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 18:48

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
26.11.21 18:29

Ринат Ахметов фактически объявил Зеленскому войну
26.11.21 18:08

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
26.11.21 17:45

Митрополит Антоний призвал к достойному поведению в соцсетях
26.11.21 17:28

Священник УПЦ объяснил, что поможет сохранить хорошие отношения в семье
26.11.21 17:17

Управделами УПЦ пребывает с визитом в Северной Македонии
26.11.21 16:58

На Херсонщине 11-летний школьник терроризировал одноклассников. Пришлось вмешаться полиции
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 18:48

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
26.11.21 18:29

Ринат Ахметов фактически объявил Зеленскому войну
26.11.21 18:08

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
26.11.21 16:03

В Бельгии выявлен новый штамм коронавируса
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
26.11.21 13:27

В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса
26.11.21 12:41

Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
26.11.21 11:48

Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
26.11.21 09:01

Коронавирус в Украине: 15 936 заболевших и 608 погибших
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
22.11.21 10:35

Ученые узнали, как можно блокировать депрессию
22.11.21 05:33

День сыновей: какой праздник отмечается 22 ноября 2021 года
20.11.21 13:49

Археологи узнали важные детали успешного существования цивилизации майя
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
20.11.21 05:43

Всемирный день ребенка: какой праздник отмечается 20 ноября 2021 года
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
Фото и Видео
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту
В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту
Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам
Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.