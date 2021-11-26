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Новости > Глава Госказначейства Татьяна Слюз создала «черную дыру», чтобы останавливать выплаты, – СМИ

Глава Госказначейства Татьяна Слюз создала «черную дыру», чтобы останавливать выплаты, – СМИ

Автор: «Фраза»
26.11.21 20:14
139
Глава Госказначейства Татьяна Слюз создала «черную дыру», чтобы останавливать выплаты, – СМИ

Действия главы Госказначейства Татьяны Слюз вызывают все больше критики. Как сообщают «Версии», после обвинений в установлении контроля за деньгами бюджетных организаций, ее обвинили в том, что она блокирует выплаты по судебным документам, а также создала заведомо неконкурентные условия по тендеру на 2,6 миллиона гривен. Об этом пишет FromUA в материале «Диктатура Госказначейства: почему медики взбунтовались против Татьяны Слюз?»

Как стало известно журналистам, юристы жалуются, что по исполнительным листам практически невозможно получить выплаты, причем даже те, по которым государственная исполнительная служба подала документы. Нужно несколько месяцев ждать или бороться с казначейством.

«Подчиненные Татьяны Слюз говорят, что она лично давала устные указания останавливать платежи по судебным залогам. И люди продолжали находиться в СИЗО даже после внесения назначенной судом суммы. Есть еще популярная уловка — якобы „ошибочные реквизиты“. Это такая „черная дыра“, где деньги теряются и откуда их крайне сложно вытащить, чтобы переправить на корректный адрес. Об этом вам расскажут опытные адвокаты», — пишет издание.

По информации журналистов, жалобы на Госказначейство постоянно поступают в Минфин, но руководство ни разу не наказали — все потому, что Слюз успешно списывала проблемы на бюджетный дефицит и слабое техническое состояние ведомства.

«В итоге в модернизацию влили уйму денег, но электронные сервисы, на которые потрачены миллионы казенных гривен, работают плохо. Нетрудно догадаться, почему. Например, в 2016-2019 гг подчиненные Татьяны Слюз в центральном аппарате успешно оприходовали 200 млн грн на закупку товаров и услуг в сфере информатизации. По слухам, объемы откатов составляли до 25% от договорных сумм», — пишет издание.

Также, как стало известно авторам, в 2018 году разразился скандал вокруг закупки системы электронного документооборота на 2,6 млн грн, когда наиболее дешевое предложение отклонили, но «прокинутый» участник обжаловал тендер на том основании, что от него требовали несуществующий документ.

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