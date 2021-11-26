Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Главное: Состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2022. Сборная Украины сыграет с Шотландией.

Детали: Сегодня, 26 ноября, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2022. По ее итогам нашей команде достался один из самых желаемых соперников — сборная Шотландии. Если же подопечные Александра Петракова преодолеют этот барьер, следующим их соперником станет победитель пары Уэльс — Австрия.

Результаты жеребьевки:

— Путь 1: Шотландия — Украина, Уэльс — Австрия;

— Путь 2: Россия — Польша, Швеция — Чехия;

— Путь 3: Италия — Македония, Португалия — Турция.

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получили право провести полуфинал на своем поле.

Путевки в финальный турнир получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.

Финальный раунд чемпионат мира в Катаре будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

В тему: В последнем туре группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022 сборная Украины по футболу обыграла на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Таким образом, подопечные Александра Петракова вышли в плей-офф квалификации ЧМ.