Ринат Ахметов фактически объявил Зеленскому войну

Главное: Ринат Ахметов заявил, что обвинения со стороны Зеленского в его адрес в причастности с госперевороту, это — ложь и сказал, что будет бороться с авторитаризмом и цензурой.

Детали: Ринат Ахметов ответил на обвинения со стороны Зеленского в подготовке государственного переворота: бизнесмен заявил, что слова президента это ложь. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика».

«Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется Президент», — сказал Ахметов.

Бизнесмен также заявил, что сделает «все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было».

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