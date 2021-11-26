Управделами УПЦ пребывает с визитом в Северной Македонии

Главное: Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) принял участие в праздновании престольного дня монастыря Сербской Православной Церкви в Битоле, Северная Македония.

Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония.

Визит состоялся по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

После богослужения митрополит Антоний поздравил архиепископа Охридского и митрополита Скопийского Иоанна с днем тезоименитства, пожелав ему всесильной помощи Божией и многих лет служения Церкви Христовой.

Как сообщалось ранее, сегодня митрополит Антоний молитвенно празднует 15-летие архиерейской хиротонии.

В тему: Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Антония с 15-летием архиерейской хиротонии.