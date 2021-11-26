Во Львове от коронавируса начали вакцинировать бомжей

Главное: Во Львове продолжается вакцинация от коронавируса. Начали прививать бомжей.

Детали: Во Львове от коронавируса начали прививать бездомных. Об этом сообщает местная мэрия.

Отмечается, что соответствующий пункт открылся сегодня в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан.

Информируется, что вакцинируют всеми видами вакцин.

Сообщается также: «Перед прививкой медики проводят обследование и предоставляют медицинские памятки о возможности обратиться в поликлинику или больницу при возникновении побочных эффектов. Возможность получить прививку можно и при отсутствии документов, удостоверяющих личность».

И.о. директора департамента гуманитарной политики Евгений Бойко добавил: «В течение недели людям раздавали информационные листовки, сообщая о возможности вакцинации. Они заполняют анкеты и полностью проходят всю процедуру, которая предусмотрена перед прививкой. Те, у кого есть проблемы с документами или не стоят на учете у врача, получают справку о вакцинации».

Он рассказал: «В целом по городу имеем сегодня вакцинировано около 65% жителей одной дозой, и около 50% двумя дозами вакцины».

В тему: ВОЗ призывает страны ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.