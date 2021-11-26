В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса

Главное: К Новому году волна коронавируса уже должна выйти за территорию Украины, считают в Минздраве. Пик заболеваемости пройден.

Детали: Волна заболеваемости коронавирусом в Украине спадет к концу года, сообщил главный санврач Игорь Кузин в интервью Интерфакс-Украина.

«Судя по тенденциям и прогнозам, конец декабря будет действительно эпидемически более спокойным, чем начало ноября. Мы видим, что области, которые находятся в „красной“ зоне, будут из нее выходить. Определенные „красные“ зоны останутся, но это точно не будет ухудшение эпидситауции. К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины», — заявил он.

По его словам, в Украине в ноябре почти прошли пик показателей.

«Даже добавление нескольких областей к „красному“ уровню не будет влиять на общеукраинскую статистику, учитывая, что большие регионы будут возвращаться в „оранжевую“ или даже „желтую“ зону», — сказал Кузин.

Он отметил, что зимние курорты смогут работать, но при условии организации контроля соблюдения карантинных ограничений.

По словам Кузина, обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения.

«Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров», — сообщил главный санитарный врач.

В тему: В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса.