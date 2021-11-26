В Житомире УПЦ передала помощь бездомным и нуждающимся

Главное: Отдел миссионерства и социального служения Житомирской епархии Украинской Православной Церкви поддерживает бездомных и нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в пресс-службе епархии поделились социальными инициативами, которые реализует Церковь.

Руководит социальным отделом епархии клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора Житомира протоиерей Георгий Мирчук.

«Регулярно отец Георгий посещает нуждающихся и социальные учреждения, передает необходимую помощь. Каждому приезду священника радуются и с радостью принимают помощь. Пусть Милосердный Господь дает возможность каждому творить добро и быть неравнодушными к нуждам ближних», — отметили в епархии.

Как сообщалось ранее, в Одесской области православные волонтеры передали два автомобиля гуманитарной помощи для нуждающихся в поселке Великая Михайловка.

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