У жителя Николаева за долги по коммуналке отобрали автомобиль

Главное: В Николаеве у местного жителя за долг в 14 тысяч гривен за отопление отобрали автомобиль. Это уже не первый подобный случай в городе.

Детали: У жителя Николаева, который не заплатил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» за отопление 14 тысяч гривен долга, отобрали автомобиль. По решению суда у должника забрали Renault, 1999 года. Об этом говорится на сайте «Николаевоблтеплоэнерго».

Как отмечается, 25 ноября автомобиль должника эвакуировали на площадку ГП «Сетам» для его оценки и принудительной реализации.

На предприятии рассказали, что по состоянию на 24 ноября общая сумма долга потребителя перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» составила почти 14 тысяч гривен. Сразу же после принудительной эвакуации автомобиля сумма долга была уплачена в полном объеме.

Отмечается, что отбирали автомобиль представители сразу нескольких организаций, а именно:

— Николаевоблтеплоэнерго;

— Держвиконавчі службы;

— Нацполиция;

— ГП «Сетам» (система электронных торгов).

Это уже не первый случай конфискации автомобиля за долги по отоплению в Николаеве. В целом это уже седьмой автомобиль, который за последние полгода арестован за долги перед предприятием.

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