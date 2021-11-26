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Новости > В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса

В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса

Агата Кловская
26.11.21 13:27
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В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса

Главное: С начала вакцинальной кампании в Украине привиты от коронавируса более 13,1 млн человек. Из них получили две дозы получили 10,6 млн людей.

Детали: В Украине по состоянию на 26 ноября 42,4% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса COVID-19. При этом 34,2% прошли полный курс вакцинации, сообщает Минздрав.

Как отметили в ведомстве, согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

При этом за последние сутки в Украине ввели 273 875 доз вакцин от коронавируса COVID-19. Это немного меньше вчерашнего показателя.

Первую дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы — 192 359 человек. Вчера в Украине работали 1 036 мобильных бригад, 3 290 пунктов прививки и 461 центр вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer — 115 934. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac — 107 657, AstraZeneca — 33 636, Moderna — 16 648.

С начала вакцинальной кампании привит 13 164 651 человек, из них получили одну дозу — 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 610 359 человек. В общей сложности проведено 23 775 008 прививок.

В тему: Для того, чтобы победить пандемию коронавируса в Украине, нужно вакцинировать не менее 70% населения страны. Об этом заявил глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Тэги: Украина, новости Украины, общество, вакцинация, вакцина от коронавируса, здоровье

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