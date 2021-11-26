Главные новости за 26 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 15 936 людей. Умерли 608 больных.

- Вакцину от коронавируса хотят разливать в Харькове. Стартовать собираются в следующем году.

- Установлены еще десять камер фиксации нарушений ПДД. Названы места.

- По информации агентов, на начало декабря в Украине планировался государственный переворот. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова с привлечением миллиардов долларов.

- В Украине ожидается снегопад. Он ожидается в последний день осени.

- Курс гривны упал. Доллар и евро выросли в цене.