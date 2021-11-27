День основания Национальной академии наук Украины: какой праздник отмечается 27 ноября 2021 года

Сегодня, 27 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Национальной академии наук Украины и Международный день осведомленности об ауре.

День основания Национальной академии наук Украины

Национальная академия наук Украины была основана учредительным собранием при правительстве гетмана Павла Скоропадского 27 ноября 1918-го года и является одной из старейших академий на постсоветском пространстве. Ее история включает в себя ряд важнейших и ярких научных достижений.

В период с 1918 по 1921 год носила название «Украинская академия наук». С 1921 по 1936 она называлась «Всеукраинская академия наук», с 1936 по 1991 ее называли «Академией наук Украинской ССР». С обретением суверенитета и независимости Украины в период с 1991 по 1993 год была переименована как «Академия наук Украины», а с 1994 года получила свое нынешнее название «Национальная академия наук Украины».

Международный день осведомленности об ауре

Одним из постулатов индуизма и буддизма является учение об ауре - невидимой глазу оболочке, которая формирует энергетическое поле человека. Она располагается вокруг головы и тела, имеет форму кокона и переливается различными цветами в районе чакр. Немногие люди имеют представление о биополе и его значении для жизни человека.

С 2002 года во всем мире в четвертую субботу ноября отмечается Международный день осведомленности об ауре. Концепция наличия вокруг человека биополя присутствует не только в восточных учениях. Она близка христианству и исламу: в понимании этих религиозных верований ауру символизирует ореол или нимб вокруг головы святых.

Данный праздник направлен на популяризацию знаний об энергетическом поле человека и важности содержания его в чистоте. Для этих целей хорошо подходят медитации и молитвы, которые не только помогают справиться со стрессом, депрессией и гармонизацией внутреннего мира, но и лечат от различных недомоганий. Ведь согласно учению о биополе любая патология начинает развиваться на энергетическом уровне, и лишь спустя время начинают проявляться физические симптомы заболевания.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День поддержки черепах;

- День памяти апостола Филиппа;

- День кукурузы в США;

- День булавки и иголки.