Коронавирус в Украине: 15 936 заболевших и 608 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 15 936 людей. Умерли 608 больных.

Детали: Коронавирус в Украине демонстрирует высокую смертность. Данные на пятницу, 26 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 15 936 людей. Госпитализировали 3 208 человек, а выздоровели 24 569 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 45 617, методом ИФА – 9 141, экспресс-тестами – 38 301.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 438), а также Днепропетровской (1 022), Запорожской (1 075) и Полтавской (953) областях.

Умерли 608 человек. За все время скончались 84 149 больных.

С начала пандемии заболели 3 400 340 человек, а выздоровели 2 877 021 больных.

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