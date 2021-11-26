Черная пятница, Всемирный день информации и Всемирный день отказа от покупок: какой праздник отмечается 26 ноября 2021 года

Сегодня, 26 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Черную пятницу, Всемирный день информации и Всемирный день отказа от покупок.

Всемирный день информации

Появившись на свет, ребенок начинает ежедневно сталкиваться с огромным количеством информации. Что-то усваивается, что-то проходит мимо, но с каждым днем получаемые данные удивляют своим разнообразием и объемом. Чем больше человек запоминает в течение жизни информации, тем больше у него становится запас знаний, а знания — это сила в современном мире.

По этому поводу Международная академия информатизации, способствующая прогрессу информационных технологий, выступила с предложением учредить специальный день, посвященный созданию и распространению различных данных. А в 1994 году ООН одобрила и учредила Всемирный день информации, датой которого выбрали 26 ноября. К проведению данного события присоединились многие страны мира.

Всемирный день отказа от покупок

Ежегодно в четвертую пятницу ноября более 60 стран мира отмечают Всемирный день отказа от покупок.

Целью проведения такого праздника-акции является желание привлечь внимание людей к состоянию своей потребительской корзины. По статистике, 40 % товаров покупаются спонтанных, необдуманных, и, соответственно, ненужных. За ненадобностью более половины из приобретенных в спешке товаров выбрасывается.

Активисты всемирного дня отказа от покупок пытаются донести до граждан проблемы исчерпанности природных ресурсов. Для производства ненужных товаров затрачиваются огромные резервы недр Земли. Часто эти богатства невосполнимы.

Черная пятница

Последнюю пятницу ноября каждый год шопоголики ждут с нетерпением. Ведь начинается зн6менитая Черная пятница, любимый праздник всех, желающих сэкономить на покупках.

В этот день все торговые точки переполнены людьми, от гипермаркетов до мелких лавчонок, потому что только один день в году стартует невероятная распродажа всех товаров, от спичек до мебели и бытовой техники.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Международный день сапожника;

— День борьбы с ожирением;

— Международный день защиты прав женщин.