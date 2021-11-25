Главные новости за 25 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 16 943 человека. Умерли 628 людей.

- В Харьковской области разбился автобус. Пострадали четыре человека.

- В начале следующей недели будет не холодно. Но ожидаются дожди.

- Курс гривны в ближайшие пять лет будет достаточно стабильным. Прогноз дали в МВФ.

- Представитель ВОЗ Робб Батлер призывает все страны задуматься об обязательной вакцинации от коронавируса. Это, по его мнению, должно снизить уровень заболеваемости по всему миру.

- В России на шахте произошел взрыв. Есть погибшие.