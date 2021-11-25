В Украине зафиксировали самый опасный штамм дельта-коронавируса

Главное: В Украине впервые выявлен штамм коронавируса «Дельта» AY.4.2. Британские ученые считают его наиболее контагиозным среди всех.

Детали: Впервые в Украине, в Днепре, обнаружили штамм коронавируса «Дельта» AY.4.2. Этот вариант штамма, который впервые зафиксировали в Британии летом этого года, по данным британских ученых, имеет самый высокий уровень контагиозности (то есть скорости инфицирования) из всех вариантов вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики.

Так, согласно данным проведенных в начале ноября исследований, в Украине до сих пор преобладает «материнский» штамм «Дельта», так называемый «индийский» — он обнаружен у 60% образцов, которые взяли у больных.

«В остальных исследуемых образцах обнаружено 9 различных вариантов этого штамма. Среди них есть Дельта AY.4, который, как уже доказали британские ученые, имеет повышенный уровень контагиозности по сравнению с „материнским“ индийским штаммом. Ученые ИМБГ обнаружили Дельта AY.4 штамм в 8 исследуемых образцах», — говорится в сообщении Института.

По данным ученых, больше всего этой мутацией поражена Волынь.

«Важно подчеркнуть: и сам индийский „материнский“ штамм, и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень контагиозности по сравнению с уханским штаммом SARS-CoV-2, пришедшим в свет в декабре 2019 г. из Китая, и британским Альфа, который вызвал предыдущую волну заболевания в Украине и мире», — сообщают в Институте.

В тему: Глава Бюро ВОЗ в Украине рассказал, как нам победить пандемию коронавируса.